Handball-EM: EHF-Präsident Wiederer zieht positives Zwischenfazit

Das Turnier wird von zahlreichen Corona-Fällen überschattet. Seit Beginn zählte die EHF bis dato mehr als 100 Infektionen bei Spielern und Betreuern. Allein im deutschen Team wurden bislang 15 Fälle gemeldet. Am Dienstag und Mittwoch stehen die letzten Hauptrundenpartien an. Die Halbfinals sind für Freitag angesetzt. Das Endspiel steigt am Sonntag um 18.00 Uhr.