Handball-EM: Spanien mit zwei Coronafällen vor DHB-Duell

Spaniens Handballer haben kurz vor dem Hauptrundenduell mit Deutschland ihre ersten Coronafälle während der EM in Ungarn und der Slowakei vermeldet. Wie der Europameister mitteilte, wurden der frühere Kieler Bundesligaprofi Joan Canellas (35) und Rückraumspieler Ian Tarrafeta (23) positiv auf das Virus getestet und fallen somit für das Spiel gegen das DHB-Team am Donnerstagabend (18.00 Uhr/ARD) in Bratislava aus.