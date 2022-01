Handball-EM: Sportmediziner Bloch befürchtet "noch viele Ansteckungen"

Nach zahlreichen Coronafällen bei der Handball-EM erwartet Sportmediziner Wilhelm Bloch weitere positive Tests im Turnierverlauf. "Wenn eine so hoch ansteckende Variante wie Omikron einmal im Turnier drin ist mit so vielen Fällen, dann wird man das Virus nicht mehr herausbekommen", sagte der Professor der Deutschen Sporthochschule Köln dem SID am Dienstag. Er befürchte "leider noch viele Ansteckungen".