"Ist schon Wahnsinn": Kromer durch etliche Coronafälle vor Handball-EM besorgt

Über eine mögliche Turnierabsage macht sich Kromer momentan aber "keine großen Sorgen. Dass das Turnier in Gefahr gerät, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen - will es aber angesichts des sehr dynamischen Pandemiegeschehens auch nicht gänzlich ausschließen", so der DHB-Topfunktionär: "Es wird enorm spannend sein, was an Ergebnissen in den nächsten Tagen bis zum Start noch aufpoppen wird."