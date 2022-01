Keine weiteren Coronafälle: DHB-Team mit 14 Spielern gegen Russland

Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Dienstagmittag mit. Zu den bisher gemeldeten 15 Coronafällen im deutschen Team kamen keine weiteren hinzu, sodass Bundestrainer Alfred Gislason in der Partie am heutigen Dienstagabend (18.00 Uhr) keine zusätzlichen Ausfälle zu beklagen hat.