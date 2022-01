"Mehr als überzeugt": Bob Hanning lobt DHB-Team

Er habe sich während des Norwegen-Spiels „ehrlicherweise oft die Frage gestellt - zum Beispiel, als Jogi zwischen den Pfosten eine Pause brauchte: Was wäre jetzt gewesen, wenn ein Andi Wolff zur Verfügung gestanden hätte? Was wäre gewesen, wenn Julian Köster die Hilfestellung von Julius Kühn gehabt hätte? Was wäre gewesen, wenn Kai Häfner nach seinem tollen Turnierbeginn von der Bank hätte kommen können?“, so Hanning. (DATEN Tabellen der Handball-EM)