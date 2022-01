Trotz Corona-Infektion: Häfner bereut EM-Teilnahme nicht

Handball-Nationalspieler Kai Häfner bereut seine Teilnahme an der Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei trotz seiner Corona-Infektion nicht. „Dass es so kommt, konnte man nicht wissen. Wir hatten zuvor Turniere, durch die wir gut durchgekommen sind“, sagte Häfner dem Nachrichtenportal watson: „Ich bereue nicht, dass ich zur EM gefahren bin.“ (NEWS: Alles Wichtige zum Handball)