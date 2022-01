TV-Quote zieht an: 5,11 Millionen sehen DHB-Erfolg gegen Österreich

Das Interesse des TV-Publikums an den Auftritten der deutschen Handballer bei der Europameisterschaft in der Slowakei und Ungarn zieht offenkundig an. Am Sonntag verfolgten im Schnitt 5,11 Millionen Menschen ab 18.00 Uhr in der ARD das zweite Gruppenspiel gegen Österreich (34:29). Dies entsprach einem Marktanteil von 19,6 Prozent.