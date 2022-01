Vorletzter EM-Test: Handballer besiegen die Schweiz

Bester Torschütze der DHB-Auswahl gegen den WM-16. am Freitag in Mannheim war Linksaußen Marcell Schiller mit sieben Treffern. In der EM-Generalprobe trifft das deutsche Team am Sonntag (19.05 Uhr/Sport1) auf den Olympiasieger Frankreich, bevor es am Mittwoch in den Vorrundenspielort nach Bratislava reist.