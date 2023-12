Handball: Kader für die Heim-EM wird heute Morgen enthüllt - so läuft es

Darf Silvio Heinevetter nochmal ran? Sind alle fünf U21-Weltmeister dabei? Und wer wird zur großen Kader-Überraschung für die deutsche Medaillen-Mission bei der Heim-EM? Wochenlang brütete Alfred Gislason über den offenen Fragen seines Kader-Puzzles, am heutigen Donnerstag wird der Handball-Bundestrainer sein bis zum Schluss gehütetes Geheimnis lüften und den Kader bekannt geben.

Gegen 10 Uhr soll laut DHB eine Mitteilung versandt werden, ab 11 Uhr erklären sich Gislason und Sportvorstand Axel Kromer in einem digitalen Medientermin,

Handball-EM in Deutschland: Gislason nimmt Medaille ins Visier

„Unser Traum“, sagte Gislason kürzlich im NDR-Sportclub, „ist das Halbfinale“. Trotz der vielen Absagen gestandener Nationalspieler vertraue er darauf, „dass unsere Mannschaft den nächsten Schritt macht“. Nach Platz fünf bei der WM vor einem Jahr soll es bei der bevorstehenden Europameisterschaft (10. bis 28. Januar) vor eigenem Publikum diesmal ins Halbfinale gehen.

Die Handballwelt hat Deutschland auf dem Zettel, Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson traut dem DHB-Team mit seinen neuen Gesichtern eine Menge zu. „Es gibt viele Parallelen zwischen der Mannschaft von 2016 und der jetzigen“, sagte der Isländer der Sport Bild und macht Gislason und dessen Spielern Mut: „Sie können um eine Medaille spielen. Aber wie 2016 muss man eine Welle treffen, und man muss taktisch auch ab und zu Glück haben.“

Sigurdsson und sein mit reichlich No Names gespicktes Europameister-Team hatten vor acht Jahren diese Welle erwischt und sensationell den bis dato letzten deutschen Titel gewonnen. Wie sein Team damals habe auch die aktuelle Mannschaft in der letzten Zeit einige erfahrene Spieler verloren, so Sigurdsson: „Und die jungen Spieler, die dazugekommen sind, haben zwar nicht so viele Länderspiele, aber sie haben diese Bundesliga-Erfahrung. Und die reicht eigentlich für die große Bühne bei der EM. Vor allem, wenn man zu Hause spielt.“

Heim-WM: So geht es nach Bekanntgabe des Kaders weiter

Voraussetzung für eine erfolgreiche EM dürften Topleistungen der Führungsspieler sein. Kapitän Johannes Golla, der von einem Bandscheibenvorfall genesene Torhüter Andreas Wolff und Spielmacher Juri Knorr sind bei der Kader-Bekanntgabe jedenfalls gesetzt. Genau wie die Rückraumspieler Julian Köster und Kai Häfner, die ebenfalls zu den Unterschiedsspielern gehören sollen, wenn Deutschland die am 10. Januar vor über 50.000 Zuschauern in der Fußball-Arena in Düsseldorf gegen die Schweiz (20.45 Uhr) eröffnet.

Definitiv nicht dabei sein werden die Berliner Rückraumspieler Paul Drux und Fabian Wiede sowie der Kieler Kreisläufer Hendrik Pekeler. Positive Signale sendeten mit ihren Liga-Comebacks dagegen die zuletzt wochenlang verletzten Rückraumspieler Philipp Weber und Luca Witzke. Sie könnten für Gislason wichtige Alternativen sein.