7,7 Millionen sehen DHB-Remis gegen Österreich

Das Interesse an den EM-Spielen der deutschen Handballer ist unverändert hoch. Das Remis im zweiten Hauptrundenspiel gegen Österreich (22:22) sahen im Durchschnitt 7,7 Millionen Menschen. Dies entsprach einem Marktanteil von 27,1 Prozent. Die Übertragung in der ARD hatte zur Primetime um 20.15 Uhr begonnen und setzte den Tagesbestwert im deutschen Fernsehen am Samstagabend.