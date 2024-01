"Absurd": Handballer wollen Theoriespielchen ausblenden

Gewinnt die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen die bereits gescheiterten Kroaten, ist die Teilnahme an den Medaillenspielen sicher.

Absurdes Rechenspiel bei der Handball-EM

Der Sportchef ist aber sicher, dass die Kroaten um den Kieler Domagoj Duvnjak die Partie keinesfalls abschenken werden: "Es ist für mich unvorstellbar, dass ein Sportsmann wie Duvnjak ein Handballspiel bestreitet, um es nicht zu gewinnen. Es ist in keinster Weise denkbar, dass die Kroaten das Spiel lockerer angehen."

Die Spieler legten den Fokus ohnehin voll auf den Gegner und sich selbst. "Ich will mir ehrlich gesagt nicht so viel Gedanken um diese Konstellationen machen, sondern mich einfach auf uns und auf unsere Leistung konzentrieren. Wir wollen uns perfekt vorbereiten. Dann ist mir das wirklich egal, was für Konstellationen da für die Zukunft entscheidend sind", sagte Kapitän Johannes Golla.