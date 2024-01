DHB-Team gegen Österreich Wettfavorit - Dänen Goldanwärter

Die deutschen Handballer sind bei der Heim-EM für die Buchmacher im zweiten Hauptrundenspiel am Samstag (20.30 Uhr/ARD und Dyn) gegen das Überraschungsteam Österreich klarer Favorit. Für einen Erfolg der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason, die am vergangenen Donnerstag mit einem Sieg gegen Island in das Rennen um den Halbfinaleinzug gestartet war, steht beim Sportwettenanbieter bwin die Quote bei 12,50:10.