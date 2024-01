Faeser vor Handball-EM: "Wollen ein guter Gastgeber sein"

Das Turnier (bis 28. Januar) sei dabei nur der Auftakt in ein "großes Sportjahr", sagte Faeser: "Die Handball- und die Fußball-Europameisterschaft bei uns in Deutschland, die Olympischen Sommerspiele in Paris – das sind Großereignisse, auf die sich die ganze Sportwelt riesig freut."

Auch bei Faeser wecke die EM Erinnerungen. "2007 haben die deutschen Handballer mit dem WM-Sieg im eigenen Land Geschichte geschrieben – wir alle erinnern uns an dieses 'Wintermärchen'", so die SPD-Politikerin: "2016 wurde das deutsche Handballteam in Polen Europameister." Jetzt drücke sie dem "starken deutschen Team die Daumen, dass es an diese großen Erfolge anknüpfen kann und im Turnier weit kommt."