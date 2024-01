"Fußball hoch im Kurs": Handballer als Bundesliga-"Experten"

"Fußball steht hoch im Kurs bei uns in der Mannschaft. Da wird viel darüber diskutiert, auch über die ganzen Transfergerüchte. Da sind alle up to date", berichtete Linksaußen Rune Dahmke vor dem zweiten deutschen EM-Spiel am Sonntag (20.30 Uhr/ZDF und Dyn) gegen Nordmazedonien. Wem der Rechtshänder des THW Kiel die Daumen drückt? "Holstein Kiel natürlich", sagte der 30-Jährige lachend.