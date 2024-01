Gislason scherzt: "Bin über das Holzbein gestolpert"

Alfred Gislason fuchtelte wild umher, brüllte, hüpfte, tobte am Spielfeldrand - und musste lachen, als er sich wenig später selbst auf den TV-Bildern sah. „Wenn ich mir das alles so anschaue, dann schäme ich mich schon, so ganz normal ist das auch nicht. Das muss ich ehrlich zugeben“, sagte der gut aufgelegte Bundestrainer nach dem Sieg der deutschen Handballer gegen Ungarn (35:28) bei der Heim-EM am Montagabend.