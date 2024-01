Handball-EM: Gislason benennt EM-Aufgebot

Das geht aus der Spieltagsansetzung hervor. Das DHB-Team muss demnach auf die jugendliche Unbekümmertheit des gebürtigen Regensburgers verzichten. Der 22-Jährige wurde als Option für den Rückraum rechts und Rückraum Mitte in den EM-Kader berufen.

Lichtlein als einziger DHB-Spieler nicht dabei

Die Partie gegen die Eidgenossen findet am Mittwochabend vor einer Weltrekord-Kulisse in Düsseldorf statt. Gislason hat bei der EM ein 17-köpfiges Team um sich versammelt und kann aus diesem Aufgebot für jede Partie aufs Neue 16 Spieler in den Spieltagskader berufen.