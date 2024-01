Handball-Bundestrainer erntet Kritik: "Das kann uns den Finaleinzug gekostet haben"

Den Traum vom EM-Titel in der Heimat mussten die deutschen Handballer nach einem harten Fight gegen Dänemark letztlich begraben.

Hanning-Vorwurf an Gislason: „Gehabt und viel zu wenig genutzt“

„Wir haben oft genug gehört, dass wir keine gute zweite Reihe hatten. Wir haben sie aber in Wirklichkeit gehabt und sie nur viel zu wenig genutzt“, moniert Hanning in seiner kicker -Kolumne.

EM-Aufreger: Schweden kündigt Konsequenzen an

EM-Aufreger: Schweden kündigt Konsequenzen an

„Ja, das kann man so sagen. Wir haben nicht viel Hilfe von der Bank bekommen, was das Torewerfen angeht“, beantwortete er die Frage, ob diese Profis eine Chance verpasst hätten .

Als Beispiele dafür führt der Geschäftsführer vom Bundesliga-Klub Füchse Berlin Nils Lichtlein an, „der in der 52. Minute reinkommt, sich sofort in das Spiel integriert und das Spiel sofort schnell macht“ und den im verlorenen Halbfinale gegen Dänemark überragenden Renars Uscins, „der es 40 Minuten lang fantastisch gemacht hat“.