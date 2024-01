Handball-EM: "Fühlt sich nicht richtig an" - Überraschende DHB-Entscheidung

DHB-Team lehnt große Ehre ab

Am Freitag hatte Henriette Reker noch vor dem mit 26:29 verlorenen Halbfinale gegen Dänemark die deutsche Delegation eingeladen, um einen möglichen Medaillengewinn öffentlich zu feiern. Die Entscheidung des DHB-Teams dagegen fiel bereits am Samstagabend.

„Unsere große Aufgabe ist es, dass wir uns mit dem Spiel um Platz drei gegen Schweden bei den Fans für die Unterstützung bedanken, in dem wir noch einmal alles, was wir in uns haben, aufs Spielfeld der Lanxess Arena bringen“, erklärte Golla in dem vom DHB veröffentlichten Statement.