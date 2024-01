Handball-EM: HSV-Star Baijens führt Oranje zu Auftaktsieg

Angeführt von Bundesliga-Star Dani Baijens sind die Niederlande bei der Handball-EM in Deutschland erfolgreich in die Vorrunde gestartet. Oranje um den Profi des HSV Hamburg gewann in Mannheim sein Auftaktspiel in der Gruppe E gegen Georgien 34:29 (19:12).

Wie die Niederländer starteten auch der frühere EM-Zweite Slowenien in der Grupe D sowie Portugal in der Gruppe F mit Favoritensiegen in das Turnier. Die Slowenen setzten sich in Berlin unter der Leitung des deutschen Schiedsrichter-Gespanns Robert Schulze und Tobias Tönnies gegen die Färöer unerwartet mühevoll mit 32:29 (13:13) durch, während Portugal sich in München gegen Griechenland mit 31:24 (18:14) behauptete.