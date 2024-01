Handball-EM: Zweitliga-Ass beschert Niederlande versöhnlichen Abschluss

Versöhnlicher Abschluss für die vom Pech verfolgten Niederländer: Die holländische Handball-Nationalmannschaft hat bei der EM in Deutschland ihren ersten Punkt in der Hauptrunde geholt.

Handball-EM: Niederlande vom Pech verfolgt

Die von THW-Kiel-Legende Staffan Olssen trainierten Holländer hatten bei der EM mehrere Tiefschläge zu verkraften, gleich zwei Spieler (Sami Benghanem und Thomas Houtepen) zogen sich Kreuzbandrisse zu. Schon vor der Partie in Hamburg hatten beide Teams keine Chance mehr auf das Weiterkommen in Gruppe 2.

Dort sind die Niederlande (ein Punkt) weiter Schlusslicht hinter Norwegen (zwei), das am Abend (20.30 Uhr) auf Schweden (sechs) trifft. Portugal (fünf) rückte zumindest vorübergehend vorbei an Slowenien (vier), das es am Dienstag (18.00 Uhr) mit Tabellenführer Dänemark (acht) zu tun bekommt. Dänemark und Schweden sind bereits fürs Halbfinale qualifiziert.