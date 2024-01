Handball: Frankreich im EM-Finale

Frankreichs Handballer haben nach einem spektakulären Krimi das EM-Finale erreicht. Die Mannschaft von Trainer Guillaume Gille besiegte Titelverteidiger Schweden am Freitag in Köln 34:30 (27:27, 17:11) nach Verlängerung und greift nach ihrem vierten Titel auf europäischer Ebene. Am Sonntag (17.45 Uhr/ARD und Dyn) geht es für den Olympiasieger im Finale entweder gegen Weltmeister Dänemark oder Gastgeber Deutschland.