"Mehr als Genugtuung": Schmid interviewt sich selbst

"Wenn ich vielleicht 35 gewesen wäre und noch ein bisschen mehr Power in den Armen hätte, dann hätte ich den vielleicht noch reingeworfen", sagte der 40 Jahre alte Schmid zur letzten Aktion des Spiels und übernahm dann vollkommen das Kommando beim obligatorischen Frage-und-Antwort-Spiel in der Mixed Zone.

"Jetzt wäre wahrscheinlich die Frage nach Genugtuung gekommen", so der langjährige Bundesliga-Spieler in Anspielung auf das 14:27 zum Auftakt gegen Deutschland: "Es ist mehr als Genugtuung, weil wir haben selten so auf die Fresse bekommen wie in den letzten paar Tagen. Von allen Schweizern, die irgendwie nur mit Handball ein bisschen affin sind."