Michelmann: EM eine Chance für den gesamten Handball

DHB-Präsident Andreas Michelmann erhofft sich durch die EM in Deutschland einen Push für den gesamten Handball. "Das ist eine Chance, die Sportart noch bekannter zu machen als sie ohnehin schon ist", sagte das Oberhaupt des Deutschen Handballbundes (DHB) bei der Eröffnungspressekonferenz am Mittwoch in Düsseldorf. "Wir erhoffen uns noch mehr Resonanz für die Sportart und wollen das positive Image in die Bevölkerung tragen."