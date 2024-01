Nordmazedonien: Gislason will sich "nicht ärgern lassen"

Bundestrainer Alfred Gislason will sich im zweiten EM-Vorrundenspiel der deutschen Handballer gegen Nordmazedonien "nicht ärgern lassen". "Wir müssen schnell zu unserer Linie finden", forderte der Isländer in der ARD-Sportschau und warnte vor einem "gefährlichen" Gegner: "Wir müssen den Kampf annehmen und unser Spiel durchziehen."

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) geht nach dem Auftaktsieg gegen die Schweiz (27:14) als klarer Favorit in die Partie am Sonntag (20.30 Uhr/ZDF und Dyn) in Berlin. Bei einem Sieg gegen das Team von Startrainer Kiril Lazarov winkt Deutschland bereits der vorzeitige Einzug in die K.o.-Runde.