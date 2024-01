"Phänomenaler Spieler": Bilyks "sehr besonderes" Bruderduell

Es gibt "nichts Besseres", sagt Bilyk, als "hier in Köln vor einer vollen Halle Handball zu spielen gegen den Gastgeber". Der österreichische Rückraumstar erwartet nicht weniger als "die absolute Hölle", er sieht es "fast als ein Privileg" an, am Samstag (20.30 Uhr/ARD) beim Kräftemessen der beiden Nachbarländer dabei zu sein.