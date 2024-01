Scholz besucht zweites EM-Spiel der Handballer

Bundeskanzler Olaf Scholz besucht das zweite EM-Spiel der deutschen Handballer in Berlin. Das geht aus den Terminen des Regierungschefs hervor. Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) trifft am Sonntag um 20.30 Uhr (ZDF und Dyn) in der Mercedes-Benz-Arena auf Nordmazedonien.