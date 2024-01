Ticketverkauf: DHB sieht "sensationelles" Zwischenergebnis

DHB-Vorstandschef Mark Schober hat beim Ticketverkauf für die Handball-EM in Deutschland ein positives Zwischenfazit gezogen. Zugleich sieht der Verbandsboss aber noch Luft nach oben. "An 14 von 18 Vorrundenspieltagen sind wir ausverkauft. Auch an den Spielorten, wo nicht die deutsche Mannschaft spielt, werden wir eine sehr gute Besucherzahl haben", sagte Schober am Montag bei einem Medientermin in Köln und ergänzte: "Das ist ein sensationelles Ergebnis zum jetzigen Zeitpunkt."