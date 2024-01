U21-Weltmeister Späth: "Wir können weit, weit kommen"

U21-Weltmeister David Späth brennt auf seine sportliche Rückkehr nach Berlin. Rund sechs Monate nach dem Titelgewinn mit den Junioren läuft der Torhüter beim zweiten deutschen EM-Vorrundenspiel mit dem A-Team am Sonntag (20.30 Uhr) gegen Nordmazedonien in der Hauptstadt auf. „Ich freue mich sehr darauf zurückzukommen“, sagte Späth bei einer Pressekonferenz am Freitag in Berlin: „Ich durfte einen der größten Erfolge hier feiern. Das möchte ich gerne wiederholen mit weiteren Spielen.“