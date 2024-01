Vor 70. Geburtstag: Deckarm drückt DHB-Team die Daumen

Handball-Legende Joachim "Jo" Deckarm drückt dem DHB-Team für die am Donnerstag beginnende EM-Hauptrunde kräftig die Daumen. Der Weltmeister von 1978 hält ein neues Wintermärchen für möglich.

Ausgesprochen werden die Worte von seinem Bruder Herbert, der seit geraumer Zeit Deckarms gesetzlicher Vertreter und auch dessen Sprachrohr ist. Deckarm, dem so schwer verunglückten früheren Weltklasse-Handballer, selbst fällt das Sprechen schwer. Am Freitag feiert er seinen 70. Geburtstag, beim zweiten deutschen Hauptrunden-Duell gegen Österreich am Samstag (20.30 Uhr) plant er dabei zu sein.