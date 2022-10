Trotz Unruhe: Gaugisch fordert „gesamten Fokus“ auf EM

Gaugisch erwartet seine 18 nominierten Handballerinnen um die Kapitäninnen Emily Bölk und Alina Grijseels am Montag in Großwallstadt zum Start der Vorbereitung. Von dort geht es am 30. Oktober noch zu einem Drei-Nationen-Turnier mit Gastgeber Ungarn und Rumänien nach Tatabanya.