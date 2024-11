Handball-EM: Co-Gastgeber Österreich holt Auftaktsieg

SID 28.11.2024 • 19:35 Uhr Österreich gewinnt den EM-Auftakt gegen die Slowakei mühelos. Das DHB-Team trifft am Freitag auf die Ukraine.

Co-Gastgeber Österreich ist mit einem Kantersieg in die Handball-EM der Frauen gestartet. Der Außenseiter, der in der vergangenen Woche in einem Test vom deutschen Team nur knapp (26:28) besiegt worden war, gewann in Innsbruck 37:24 (17:11) gegen die Slowakei und erfüllte die Pflichtaufgabe in Gruppe E mit Titelverteidiger Norwegen und dem Olympia-Elften Slowenien damit ohne Mühe.

{ "placeholderType": "MREC" }

Auch Ungarn, neben Österreich und der Schweiz der dritte Ausrichter der 16. Europameisterschaft, jubelte am Donnerstag in Debrecen durch ein 30:24 (13:8) gegen die Türkei über einen Auftaktsieg.

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) bestreitet ihr erstes Vorrundenspiel am Freitag (20.30 Uhr/Sportdeutschland.TV) in der Innsbrucker Olympiahalle gegen die Ukraine. Ein Sieg ist für das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch Pflicht, um die erste Turnierphase unbeschadet zu überstehen und mit besten Voraussetzungen in die Hauptrunde einziehen zu können. Das Schlüsselspiel in der Gruppe F wartet für das deutsche Team am Sonntag (18.00 Uhr) gegen Ex-Weltmeister Niederlande, dritter Gegner ist Island am Dienstag (20.30 Uhr).