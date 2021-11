DHB-Frauen bangen um Co-Kapitänin Grijseels und Zschocke

In der spanischen Hauptstadt bestreitet die DHB-Auswahl noch ein Vorbereitungsturnier. Zum Auftakt wartet am Freitag die Partie gegen Polen (19.00 Uhr), es folgen weitere Spiele gegen WM-Gruppengegner Slowakei am Samstag (16.00 Uhr) sowie Gastgeber Spanien am Sonntag (13.00 Uhr).