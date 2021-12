WM: DHB-Frauen als Gruppensieger in Hauptrunde - Sieg gegen Ungarn

Das DHB-Team von Bundestrainer Henk Groener sicherte sich am Montagabend in Lliria durch ein 25:24 (14:9) gegen den Olympia-Siebten Ungarn den Gruppensieg und nimmt damit die optimale Ausbeute von 4:0 Punkten in die Hauptrunde mit. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-WM der Frauen)