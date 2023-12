DHB-Frauen mit perfekter Ausbeute in WM-Hauptrunde

Deutschlands Handballerinnen haben auch ihr drittes WM-Spiel gewonnen und sich den Sieg in der Vorrundengruppe F gesichert. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch setzte sich am Montag 33:17 (19:10) gegen Polen durch. Durch den Erfolg gegen den stärksten Vorrundengegner nimmt Deutschland die optimale Ausbeute von 4:0 Punkten in die Hauptrunde mit.