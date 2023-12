Gaugisch warnt: "Polen wird uns alles abverlangen"

Markus Gaugisch hakte das Torfeuerwerk der deutschen Handballerinnen sofort ab, mit dem Kopf war der Bundestrainer bereits kurz nach der Schlusssirene beim Vorrundenfinale gegen Polen. "Das ist das erste extrem entscheidende Match. Wir wollen alle Punkte in die Hauptrunde mitnehmen, dafür müssen wir die Polinnen schlagen", sagte Gaugisch nach dem 45:22 (25:12) gegen den krassen Außenseiter Iran.

Im Duell mit dem EM-13. geht es um den Sieg in Vorrundengruppe F und somit darum, ob Deutschland in der nächsten Turnierphase mit optimalen Voraussetzungen in den Kampf um das anvisierte WM-Viertelfinale geht. Wie die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) haben die Polinnen ihre ersten beiden Partien gegen den Iran (35:15) und Japan (32:30) gewonnen.