Handball-WM: Erste DHB-Hauptrundengegner fix

In Gruppe E bezwang Co-Gastgeber Dänemark bei seinem zweiten Spiel Chile mit 46:11 (20:5) und feierte den zweiten Sieg. Dies gilt auch für Rumänien, das 37:28 (19:13) gegen Serbien gewann. Beide Teams stehen somit sicher in der Hauptrunde, in der es unter anderem gegen Deutschland geht.