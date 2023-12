Handball-WM: DHB-Frauen hungrig - "Nächsten Gegner können kommen"

Durch das 33:17 (19:10) gegen Polen schloss das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch die erste Turnierphase makellos ab und geht nun mit der perfekten Ausbeute von 4:0 Punkten in die Hauptrunde im dänischen Herning. „Das erste Ziel können wir abhaken“, sagte Gaugisch und nahm direkt die nächsten Partien ins Visier.

"Es sind tolle Gegner, tolle Spiele, die auf uns warten", sagte der Bundestrainer und zählte neben Dänemark und Rumänien auch Serbien auf, das am Montagabend noch gar nicht sicher qualifiziert war. Dass die Mannschaft vom Balkan am Dienstag als drittes Team der Vorrundengruppe E in die deutsche Hauptrundengruppe III stoßen wird, gilt aber als sicher.