Handball: Flensburg verpflichtet Hansen als Svan-Nachfolger

„Johan gehört zu den Besten auf seiner Position und passt perfekt in unsere Spielphilosophie. Er hat in seiner Zeit bei den Recken deutlich unter Beweis gestellt, welche Wurfqualitäten er hat“, sagte SG-Trainer Maik Machulla. Hansen warf in der vergangenen Saison für Hannover 140 Tore in 36 Bundesligaspielen.