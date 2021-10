Flensburg verlängert mit Trainer Machulla bis 2026

"Maik hat in den letzten Jahren bei der SG bewiesen, dass er einer der besten Trainer in Europa ist", sagte Geschäftsführer Dierk Schmäschke: "Gerade in diesen schweren Zeiten, in denen unsere SG von Verletzungen arg gebeutelt ist, möchten wir zeigen, dass Zusammenhalt, Geduld und positives Denken extrem wichtig sind."