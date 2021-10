Handball: Kiel und Berlin holen den fünften Sieg

Am vergangenen Donnerstag hatte Kiel seine erste Pflichtspiel-Niederlage der Saison kassiert, in der Champions League setzte es ein 30:37 bei Montpellier HB - drei Tage später zeigte sich der deutsche Meister nun gut erholt. Der Schwede Niclas Ekberg führte Kiel mit elf Treffern als bester Werfer zum nie gefährdeten Sieg. Für Berlin waren gegen Erlangen Hans Lindberg und Tim Matthes (jeweils 7 Tore) am erfolgreichsten.