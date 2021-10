HBL: Meister THW Kiel gibt Punkt bei Füchse Berlin ab

Die einzige Mannschaft ohne Punktverlust in der Bundesliga ist damit der SC Magdeburg, der am Samstag die Klub-WM in Saudi-Arabien gewonnen hatte. Für den Tabellenführer stehen nach der Rückkehr in die Heimat wegweisende Wochen auf dem Spielplan. Zunächst trifft die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert auf Vizemeister SG Flensburg-Handewitt (17. November), danach geht es zum THW Kiel (24. November).