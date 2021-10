Handball-Bundesliga: SC Magdeburg besiegt THW Kiel im Topspiel

„Wir brauchen die gleiche Intensität wie die“, appellierte Wiegert in seiner ersten Auszeit nach nur elf Minuten. Die Worte des 39-Jährigen fruchteten. Magdeburg ging nun deutlich resoluter zur Sache, Kiel schloss ein paar Mal überhastet ab, die Gäste kamen zu einfachen Toren - so stand es 8:10 nach 16 Minuten. (BERICHT: Sensation! So wurde Magdeburg Weltmeister)