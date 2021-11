Kretzschmar erwartet künftig "sechs bis sieben Teams im Meisterkampf"

Die "momentane Veränderung in der Liga" sei "spannend", sagte der 48-Jährige: "Das merkt man auch an den Reaktionen in Kiel und Flensburg". Dort sei den handelnden Personen die Souveränität "ein bisschen abhanden gekommen. Die Trainer in Kiel und Flensburg wirken angespannter, man hadert mehr mit den Schiedsrichtern. Der ganze Habitus hat sich verändert."