"Social-Media-Rambos": Andy Schmid weist Löwen-Fans zurecht

„Berechtigte Kritik“ und „Unmut“ der Anhänger seien deshalb „völlig okay. Aber es gibt Leute, die haben bei Mama und Papa früher zu wenig zugehört, wie man sich respektvoll verhält. An euch: Bleibt diesem Verein fern, sucht euch ein anderes Ziel für eure Anfeindungen.“ Die ambitionierten Löwen stehen nach dem bitteren 28:28 gegen den DHfK Leipzig am Dienstag und der 24:25-Pleite gegen die MT Melsungen nach 13 Partien nur auf Rang elf und wurden deswegen teils hart und unsachlich angegangen.