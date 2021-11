Stuttgart: Kreisläufer Bergendahl kommt zur neuen Saison

„Oscar kann sowohl im Angriff am Kreis als auch in der Abwehr im Mittelblock agieren. Er ist ein kompletter Spieler mit Erfahrung bei einem der besten europäischen Klubs“, sagte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt. Bergendahl (1,92 m) feierte 2020 sein Debüt in der schwedischen Nationalmannschaft und gewann im Januar WM-Silber.