Handball, HBL: Kiel und Flensburg zurück in der Erfolgsspur

Mit 26:8 Punkten rückte Kiel als neuer Zweiter wieder näher an Magdeburg (30:0) heran. Flensburg belegt mit 25:7 Zählern Rang drei, die Füchse Berlin (24:6) können am Donnerstag gegen HBW Balingen-Weilstetten an beiden Nordklubs vorbeiziehen. Der SCM trifft zeitgleich auf Aufsteiger HSV Hamburg.