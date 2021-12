Handball, HBL: Magdeburg weiter makellos - Füchse patzen

In Magdeburg war Michael Damgaard mit zehn Treffern der beste Werfer des SCM, Omar Ingi Magnusson kam auf sieben Tore. Am Sonntag in Flensburg erwartet den Tabellenführer höchstwahrscheinlich mehr Gegenwehr. Das Hinspiel hatte Magdeburg mit fünf Toren Unterschied gewonnen.