HBL: Flensburg mit viertem Sieg in Folge - Löwen gegen Füchse abgesagt

Vizemeister SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-Bundesliga (HBL) den vierten Sieg in Folge eingefahren. Beim Bergischen HC gewann das Team des aus der Corona-Quarantäne zurückgekehrten Trainers Maik Machulla mit 29:24 (12:13). Die letzte Niederlage für die SG, die mit Platz vier weiter an der Spitzengruppe dranbleibt, hatte es am 17. Oktober beim souveränen Tabellenführer SC Magdeburg gegeben.