Omikron: Bohmann warnt vor Aktionismus und wirbt für Allianz des Sports

Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga (HBL), warnt in der Debatte um neue Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vor vorschnellem Handeln. „Wir wollen nicht, dass man jetzt in Aktionismus verfällt und Maßnahmen ergreift, deren Nutzen noch nicht abzusehen sind“, sagte Bohmann dem SID: „Es wird eine Panik verbreitet, da möchten wir uns nicht dran beteiligen. Es hilft uns nicht weiter, den Teufel an die Wand zu malen.“